Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Drezdenku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023.

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzeżenie GIS: w hamburgerach wykryto bakterie Listeria monocytogenes. Mogą wywołać poważną chorobę. Nie jedz ich! Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące hamburgerów wieprzowo-drobiowych. W wycofanych ze sprzedaży produktach wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą doprowadzić do poważnej choroby – listeriozy. Sprawdź, o które hamburgery chodzi i która partia została wycofana ze sklepów. 📢 Lubuskie. Trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach! Jakie grzechy popełniamy na spacerach? Sytuacja w lasach i na polach jest dramatyczna. Na terenie prawie całego kraju zarządzono trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka w lesie ma 8 stopień wilgotności, czyli taki jak kartka papieru. To zagrożenie dla roślin i zwierząt. Najgorsze jest to, że susza nie jest czymś wyjątkowym, ale trwałym w naszym kraju. A to nie tylko większa liczba pożarów czy stepowienie krajobrazu.

📢 Niebiańska plaża w Lubuskiem. Woda jest czysta jak kryształ, a piach jasny i drobny. Tutaj wypoczniecie! Szukacie jeziora, nad którym fajnie spędzicie czas? My też! Dlatego wspólnie z Wami chcemy stworzyć listę pięknych, zadbanych i polecanych kąpielisk. Na początek jedno z naszych ukochanych miejsc w Lubuskiem.

Tygodniowa prasówka 11.06.2023: 4.06-10.06.2023 Drezdenko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Temu daniu trudno było oprzeć się na stołówce w PRL-u. Odkryj przepis na soczysty bryzol z cebulką. Kucharki miały na niego prosty patent Bryzol to rodzaj kotleta przygotowywanego z mięsa wieprzowego lub wołowego. W czasie PRL-u podawano go na stołówkach i w ramach domowego niedzielnego obiadu. Wystarczyło rozbić plaster mięsa i obsmażyć go z cebulą. Gospodynie domowe stosowały prosty trik, dodając odrobinę rosołu, aby duszone mięso było delikatne i smakowało jak za dawnych lat.

📢 Susza pogłębia się, są pierwsze zakazy podlewania ogródków i działek w sezonie 2023. Deszcz potrzebny na już! Prognoza IMGW Sytuacja robi się dramatyczna - mówi rolnik z Wielkopolski o suszy na polu. Podobnie zaniepokojeni są działkowcy. Centralna i północna część Polski wypatruje deszczu jak zbawienia, a na mapach IMGW widać opady tylko w niektórych obszarach kraju. Kolejne gminy wprowadzają zakaz podlewania ogródków i apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. 📢 Ile zapłacimy w tym sezonie za wypożyczenie sprzętu wodnego? Sprawdziliśmy to w Łagowie Lubuskim Poczuliśmy już wakacyjną atmosferę. Zrobiło się ciepło, słonecznie, nic więc dziwnego, że coraz więcej z nas nie tylko na weekend wyjeżdża nad wodą. Sprawdziliśmy, co się zmieniło w tym roku, jeśli chodzi o wodny sprzęt w Perle Ziemi Lubuskiej.

📢 Maluch świętuje 50. urodziny! Szalone oblicze fiata 126p na lubuskich drogach: 120 km/h, 23 KM pod maską - diabeł na kołach, śmierć w oczach "Maluch", bo tak pieszczotliwie nazywano Fiata 126p, był pierwszym powszechnie dostępnym pojazdem PRL-u. Miał wiele wad, ale chyba każdy znał się na nim perfekcyjnie, więc nie było problemów z naprawą. 6 czerwca ta motoryzacyjna perełka obchodzi swoje 50. urodziny! Nie uwierzycie, do czego Fiata 126p wykorzystywano na lubuskich drogach. Służył jako pojazd armii, autobus, transporter do przewozów choinek, punkt gastronomiczny, czy wreszcie piec! Mamy na to dowody. Zobaczcie zdjęcia i przeczytajcie poniższy tekst. Uśmiechniecie się nie raz, gwarantujemy! 📢 Long bob to jedna z najmodniejszych fryzur wszech czasów. To właśnie na nią postawiła Grażyna Szapołowska. Zobacz, jak wygląda i komu pasuje Long bob to dłuższa wersja ponadczasowej fryzury, czyli boba. To uczesanie pokochało wiele dojrzałych kobiet, jedną z nich jest znana aktorka – Grażyna Szapołowska. Gwiazda uznawana jest nie tylko za ikonę stylu, ale także za niezwykle elegancką i piękną kobietę. Long bob występuję w wielu wariantach. Pięknie się prezentuje w wersji falowanej, z grzywką i w różnych odcieniach. Zobacz, komu będzie pasowało to uczesanie i jak wygląda.

📢 Nowe sposoby leczenia cukrzycy. Tego uczyli się lekarze w Łagowie Lubuskim Dziś leczenie cukrzycy wygląda inaczej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Dlatego tak istotna jest nauka wszelkich nowych sposobów diagnozowania i leczenia pacjentów. Stąd tak duże zainteresowanie IX Lubuską Konferencją Diabetologiczną, która odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie Lubuskim. 📢 Przez centrum Warszawy ruszył marsz 4 czerwca. Na czele politycy PO i Lech Wałęsa Dwa kwadranse po godz. 12.00 w centrum Warszawy ruszył marsz zorganizowany z inicjatywy szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Miał się odbywać pod hasłem tolerancji, choć niektórzy politycy opozycji, artyści i dziennikarze używali agresywnego języka, by zachęcić jak najwięcej osób do udziału. Oficjalnie zakończył się ok. godz. 16.00. 📢 Prasówka 4.06.2023 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkania na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Komornicy wystawili 38 lokali. Sprawdzamy ich ceny i lokalizacje”?

📢 Mieszkania na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Komornicy wystawili 38 lokali. Sprawdzamy ich ceny i lokalizacje 38 mieszkań znajduje się obecnie na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Mieszkania są w różnych lokalizacjach: w dużych miastach, jak i niewielkich miejscowościach. Ogromna jest też rozpiętość cenowa oferowanych do licytacji lokali. Faktem jest jednak, że na tego typu aukcjach często można znaleźć bardzo ciekawe oferty.

