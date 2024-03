Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Drezdenku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Sprawdź, jacy są kandydaci w wyborach 2024. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i listę kandydatów na wójta. Kto znalazł się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej szczegółowe informacje.

Takie zmiany pojawiają się na owłosionej skórze głowy i twarzy u dorosłych i dzieci. Takie zapalenie jest objawem poważnej choroby dermatologicznej, którą trzeba leczyć. Uważa się, że prowadzi do łuszczycy, niejednokrotnie powoduje też łysienie. Zobacz, jak rozpoznać i leczyć łojotokowe zapalenie skóry.

Poznaj, jacy są kandydaci w wyborach samorządowych. Kandydaci do rady miasta (okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i kandydaci na burmistrza zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto znalazł się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej więcej szczegółów

Niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, jacy są kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i na burmistrza. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Prezentujemy kandydatów. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z pomocą Czytelników niemal udało się nam rozwikłać zagadkę bombowca B-17, który 18 marca 1945 został zestrzelony nad Gorzowem. Historia ożyła na łamach GL po 67 latach i wciąż jest pielęgnowana. W Mosinie (gm. Witnica) odsłonięto pomnik, przy którym co roku składane są kwiaty.

Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa!