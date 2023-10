Tygodniowy przegląd prasy 15.10.2023: Drezdenko, 8.10-14.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drezdenka

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polacy mieszkający w Brazylii, Argentynie oraz w Chile już głosują w wyborach parlamentarnych i w referendum”?

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Drezdenko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Surówka z selera korzeniowego do obiadu. Sprawdź przepis na zdrową przekąskę pełną witamin. Mocy doda popularny korzeń Soczysta surówka z selera powstanie poprzez połączenie go z sezonowymi owocami i oblanie sosem jogurtowym. W tym przepisie łączymy bulwę selera z soczystymi jabłkami z chrupiącymi orzechami włoskimi. Smaku dodaje sos jogurtowy wymieszany ze startym chrzanem. Poznaj przepis na prostą surówkę z selera dla całej rodziny.

📢 Lubuszanin Łukasz Szewczyk sfotografował w regionie watahę wilków. "Robiłem serię zdjęć, a one były coraz bliżej" Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, która zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...

📢 Te firmy z Lubuskiego zagwarantują naszym maluszkom wszystko to, czego potrzebują do szczęścia! "Od brzuszka do maluszka" - to hasło naszego Tematu Tygodnia. Tym razem przedstawimy Wam drodzy Czytelnicy firmy z Lubuskiego, które świadczą swoje usługi, mając na uwadze dobro naszych pociech. To z nimi zapewnicie swoim dzieciom niezapominanie wrażenia, zadbacie o ich prawidłowy rozwój, czy dobrą zabawę. Jeżeli jesteś rodzicem lub właśnie oczekujesz przyjścia na świat swojego dziecka, koniecznie zapoznaj się z tymi firmami. 📢 Referendum 2023. PKW udostępniła wzór karty do głosowania. Zobacz, jak będzie wyglądała Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.

📢 Kolor tych pazurków jest wyjątkowo modny o tej porze roku. Barwa ta koi rozhuśtane emocje, uspokoi i wprowadzi cię w stan relaksu Zielone paznokcie to zawsze modny trend. Ten kolor spodoba się minimalistkom, jak i tym paniom, które lubią, jak coś się dzieje na pazurkach. A dlaczego? Bo manicure w tym odcieniu świetnie pasuje do wielu jesiennych stylizacji. Zobacz garść inspiracji.

