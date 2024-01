Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Drezdenku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

„Statutowy Absurd Roku 2023” to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najbardziej absurdalnego zapisu w regulacjach wewnątrzszkolnych. Okazuje się, że statuty czasami zawierają postanowienia, które nie są zgodne z prawem. W ubiegłym roku w tym niechlubnym plebiscycie zwyciężyło Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Przedstawiamy szkoły nominowane w 2023 r. Jakie nieodpowiednie zapisy znalazły się w ich statutach? Sprawdzamy.

W połowie marca ruszy nabór wniosków na kolejną kampanię dopłat bezpośrednich, tymczasem już wiadomo, że niektóre płatności będą realizowane na innych zasadach. Zmiany obejmą m.in. ekoschemat Dobrostan zwierząt.

Jako dziecko troszkę byłam jednak takim wybij okno. Lubiłam wejść na drzewo, ale nie uciekałam też od lalek. Absolutnie nie można powiedzieć, że jestem feministką, w żadnym wypadku - przyznaje Agnieszka Pawłow. To jedyna komendantka strażników miejskich w województwie lubuskim. Kieruje pracą straży w Zielonej Górze. Wcześniej była komendantką w Żarach i Krośnie Odrzańskim.

Kulig na wsi to tradycja. Grunt, żeby zabawa była bezpieczna, a nie zawsze tak się kończy. Policja z Mazowsza informuje o wypadku, do jakiego doszło w powiecie sokołowskim właśnie podczas kuligu. Jedna z uczestniczek skończyła w szpitalu. Policjanci przestrzegają przed kuligami, gdzie sanie dołączone są do samochodu lub ciągnika.