Prasówka 10.03.2024 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Stołeczni policjanci prowadzą czynności w związku z zamieszkami podczas protestu rolników. Chodzi o demonstrację, która odbyła się w minioną środę w Warszawie. Mundurowi opublikowali wizerunki osób biorących udział w tym wydarzeniu. Są one podejrzewane o czynną napaść oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, uszkodzenia mienia, a także posiadanie wyrobów pirotechnicznych w czasie zgromadzenia.

Zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w czwartek (7 marca) podpisana została umowa z wykonawcą obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Inwestycja będzie kosztować ponad 300 mln zł, a oddanie obwodnicy do użytku planowane jest na koniec 2027 roku.

Na przełomie lutego i marca podczas spaceru w lesie można natknąć się na ciekawe znaleziska. O tej porze roku jelenie pozbywają się swoich poroży. Jedni zbierają je do własnych kolekcji, a inni w celach rękodzielniczych. Są też tacy, którzy robią to dla zysku. Ale nie wszyscy zachowują się odpowiedzialnie.

W popularnym reality show Love Island bierze udział zielonogórzanka Joanna Baziak. W poniedziałek, 4 marca można było zobaczyć pierwszy odcinek dziewiątej edycji. Jak przyjęli udział mieszkanki Zielonej Góry uczestnicy programu i internauci? Jeden z komentujących przyznał, że mogłaby zostać jego żoną.

Około godziny 5.00 we wtorek 5 marca doszło do pożaru, który wywołał przerwę w dostawie prądu na terenie fabryki Tesli, a także w mieście Erkner i części Berlina. Produkcja w takich warunkach możliwa nie jest, firma nie działa, a na miejsce jadą saperzy, bo ogłoszono alarm bombowy. Czy to celowy atak na Teslę?