Te firmy z Lubuskiego zagwarantują naszym maluszkom wszystko to, czego potrzebują do szczęścia!

"Od brzuszka do maluszka" - to hasło naszego Tematu Tygodnia. Tym razem przedstawimy Wam drodzy Czytelnicy firmy z Lubuskiego, które świadczą swoje usługi, mając na uwadze dobro naszych pociech. To z nimi zapewnicie swoim dzieciom niezapominanie wrażenia, zadbacie o ich prawidłowy rozwój, czy dobrą zabawę. Jeżeli jesteś rodzicem lub właśnie oczekujesz przyjścia na świat swojego dziecka, koniecznie zapoznaj się z tymi firmami.

​Tu skompletujesz wyprawkę dla swojego maluszka Przyjście na świat dziecka to ogromna radość i taka skala emocji, które są nie do opisania! Warto jednak z wyprzedzeniem skompletować całą wyprawkę dla maluszka i kupić wszystko to, czego nasze dziecko będzie potrzebowało. Najlepiej, jeśli zrobimy to w jednym miejscu. Takim miejscem jest sklep dziecięcy Tobi z Zielonej Góry, który działa na lokalnym rynku już od 25 lat - to sklep z wieloletnią tradycją. Tobi oferuje obecnym i przyszłym rodzicom bogatą ofertę produktów wysokiej jakości i w dobrych cenach. W tym sklepie znajdziecie duży wybór fotelików samochodowych i wózków dziecięcych wszystkich renomowanych i znanych marek.

- Nasi profesjonalni doradcy pomogą w wyborze odpowiedniego i bezpiecznego fotelika. Zamontują go prawidłowo w twoim samochodzie i udzielą wszystkich potrzebnych wskazówek. Oprócz tego pomożemy Tobie w skompletowaniu całej niezbędnej wyprawki. Wyposażymy w mebelki pokój twojego maluszka, ubierzemy w modne i praktyczne ubranka zarówno maluszka, jak i przedszkolaka - zachęcają właściciele sklepu. W tym miejscu znajdziecie też oczywiście zabawki - również te kreatywne, bardziej wyszukane i nietuzinkowe.

Sklep sprzedaje swoje produkty stacjonarnie oraz online. Więcej informacji, kliknij tutaj:Sklep TOBI Profesjonalna sesja? Obowiązkowo! Niezwykłe momenty Waszego życia, warto upamiętnić na zdjęciach - nie tylko tych, które robimy sami, w domowym zaciszu, ale też tych, wykonanych u profesjonalnego fotografa. Fotografka Ania Olszewska specjalizuje się w m.in. w fotografii ciążowej i noworodkowej. - Kocham pełne radości i zabawy plenery rodzinne. Kameralne sesje portretowe sprawiają, że na chwilę się zatrzymuję i razem z moimi klientami mogę tworzyć piękne, subtelne zdjęcia pracując w skupieniu. Na sesjach wizerunkowych staram się pokazać Was z profesjonalnej, ale również i przyjaznej strony - mówi A. Olszewska, która wielokrotnie doszkalałam się u najlepszych fotografów na świecie, a jej prace były wyróżniane oraz zdobywały nagrody na konkursach międzynarodowych.

Jej znakiem rozpoznawczym są prostota i delikatność. Na swoich klientach koncentruje się w pełni, to oni są dla niej najważniejszym elementem zdjęcia. Unika nadmiaru w ilości dodatków. Jej zdjęcia są ponadczasowe, mają neutralne kolory oraz piękne światło. Całość dopełnia dokładna edycja zdjęć oparta na najnowszych technikach.

Ania Olszewska poprowadzi Was przez każdy etap zdjęć - od dobrania ubrań przez ustawienie się przed obiektywem. Jej studio jest wyposażone w szafę studyjną, w której do waszej dyspozycji (w wybranych pakietach) są sukienki, body i inne ubrania, a także wszystkie akcesoria niezbędne do sesji noworodkowych i roczkowych. Więcej informacji, kliknij tutaj:Ania Olszewska FOTOGRAFIA Dobry żłobek to podstawa Kiedy nasz maluszek jest już w odpowiednim wieku, a my chcemy powrócić do pracy lub też zależy nam na to, aby nasza pociecha miała stały kontakt z rówieśnikami i odkrywała świat pod czujnym okiem profesjonalistów, to musimy podjąć decyzję o wyborze żłobka. Placówką w Gorzowie, która spełni w 100 proc. wasze oczekiwania, jest Żłobek Marsjanki, który posiada trzy punkty opieki w Gorzowie Wlkp.: przy ul. Mieszka I 39, przy ul. Śląskiej 96 oraz na ul. Walczaka 23 j. Jest to miejsce, które od wielu lat codziennie dba o prawidłowy rozwój dzieci.

- Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nauczyliśmy się rozpoznawać i zaspokajać potrzeby naszych najmłodszych podopiecznych, a także spełniać oczekiwania rodziców. W naszych placówkach panuje rodzinna, kameralna atmosfera, która pozwala nam na indywidualne podejście do każdego wychowanka. Dbamy o to, aby każde dziecko czuło się ważne, zrozumiane i wspierane - zapewnia szefostwo Marsjanków. Kadrę żłobka stanowią młode i kreatywne ciocie, które nieustannie są do dyspozycji maluchów. Mają serca przepełnione miłością, a głowy pomysłami, które wykorzystują do tego, aby pokazać dzieciom świat poprzez zabawę. - Oferujemy rozmaite zajęcia edukacyjne angażujące różne obszary aktywności dzieci. Nasze placówki spełniają również wszelkie standardy higieny i bezpieczeństwa, a rekrutacja trwa cały rok - dodaje władze placówki. Zapisy oraz wszelkie informacje udzielane są pod nr 724891748.

Więcej informacji, kliknij tutaj:Żłobek Marsjanki Jeżeli natomiast jesteś mieszkańcem Zielonej Góry to postaw na Żłobek Misio Bazik, który jest jednym z najdłużej funkcjonujących żłobków w Winnym Grodzie. Placówka przy ul. Wyspiańskiego prężnie działa już od 11 lat. W 2022 roku powstała druga placówka - przy ul. Zamoyskiego, a już od listopada będzie działał również punkt przedszkolny!

- W Misio Baziku stawiamy sobie za cel zapewnienie dzieciom najlepszego startu w życie. Wśród naszych zajęć znajdziesz m.in: warsztaty fizyczne, dogoterapię, koncerty z muzykami, rytmikę, lekcje j. angielskiego, bibliotekę malucha. Nasze opiekunki posiadają wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, pedagogiki, wychowania przedszkolnego - informuje dyrekcja tego zielonogórskiego żłobka. Obie placówki działają bez przerw (z pominięciem świąt) przez cały rok w godz.: 6.30 - 18.30, od poniedziałku do piątku.

Miasto Zielona Góra przyznaje dofinansowanie do czesnego w kwocie 270 zł/mies. Więcej informacji, kliknij tutaj:Żłobek Misio Bazik Zapewnij dziecku ruch - w zdrowym ciele, zdrowy duch! Pamiętajmy o tym, by nasze dziecko miało zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu. By wolnego czasu nie spędzało na kanapie, czy z tabletem w dłoni. Zawsze warto stawiać na sport. Uczęszczanie na zajęcia sportowe, niesie za sobą szereg korzyści, m.in.: zapewnia to prawidłowy ruchowy rozwój dziecka, kształtuje jego sylwetkę, wzmacnia się jego odporność, a także kształtuje charakter.

UKS AS ZIELONA GÓRA zaprasza wszystkie chętne dzieci do zapisów na zajęcia akrobatyczno- gimnastyczne. W ofercie klubu znajdują się: skoki na trampolinie (dyscyplina olimpijska), akrobatyka sportowa, skoki na trampolinie, gimnastyka podstawowa, zajęcia ogólnorozwojowe ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie zdolności ruchowych dziecka. Zapisów można dokonać online poprzez stronę internetową klubu www.uksas.pl. lub telefonicznie pod numerem 578 288 874.

Więcej informacji, kliknij tutaj:Uczniowski Klub Sportowy AS Kąpiel pełna magii. Niech codzienna rutyna, stanie się mile spędzonym czasem Marba to jeden z największych producentów kosmetyków kąpielowych oraz środków czystości w Europie. Ta firma z Zielonej Góry zdobyła serca rodziców i dzieci swoimi wyjątkowymi produktami kąpielowymi. Specjalizują się w ręcznie robionych kulach kąpielowych, które nie tylko pielęgnują skórę, ale także przekształcają codzienną kąpiel w niezapomnianą przygodę. - Kule i kosmetyki wzbogacone są mnóstwem olejków o właściwościach pielęgnacyjnych. Ale to nie wszystko! Mają bardzo intensywne zapachy, które na długo utrzymują się w łazience po kąpieli oraz zachwycają pięknymi, soczystymi kolorami, które intensywnie musują, barwiąc wodę magicznymi odcieniami - informuje producent kosmetyków.

Wielkim atutem większości produktów Marba są zabawki niespodzianki ukryte wewnątrz kul. Dzieci uwielbiają to uczucie ekscytacji, gdy odkrywają ukryte skarby po zakończonej kąpieli. To doskonały sposób na urozmaicenie wieczornej rutyny i zaskoczenie malucha nową zabawką. Oprócz kultowych kul Marba oferuje także unikalne ciastoliny do kąpieli. - Te kolorowe plastyczne cuda nie tylko rozwijają kreatywność dziecka, ale także pozwalają na zabawę podczas kąpieli. Można z nich ulepić najdrobniejsze detale, tworząc fantastyczne dzieła sztuki, a następnie wykorzystać jak zwykłe mydełko, które przy tym niesamowicie się pieni - opisują właściciele firmy. Marba oferuje także inne kosmetyki do kąpieli dla dzieci min. pianotwory, barwinki, galaretki. Produkty tej firmy łączą pielęgnację z zabawą, tworząc niepowtarzalne doświadczenie, które dzieci pokochają, a rodzice docenią. Więcej informacji, kliknij tutaj:MARBA Profesjonalne kosmetyki dla mam i dzieci BIOLEEV kreuje świat kosmetyków naturalnych, jakich nie spotkasz w masowej produkcji. Ta firma z ogromną dbałością dobiera składniki i dostawców z całego świata. Produkty tej unikatowej marki, poddawane są testom diagnostycznym, jeszcze w trakcie ich tworzenia. Wszelkie olejki, czy też kremy, trafiają na gruntowne badania w wielu niezależnych laboratoriach, dzięki czemu do naszych domów trafiają najlepszej jakości, w pełni bezpieczne i spełniające swoje zadania kosmetyki.

- Piękno się nie starzeje. Nie jest ulotnym powiewem wiatru ani muśnięciem słońca. Jest częścią Ciebie. Integralną, wrośniętą, przypisaną Ci na stałe. Uroda i naturalny wdzięk to blask, który Cię spowija. To otaczająca Cię energia witalności. Twoja wewnętrzna siła, aura, jaką roztaczasz wokół siebie, gdziekolwiek jesteś. I kimkolwiek jesteś. Niezależnie od wieku, płci czy roli, jaką przypisało Ci życie. To Twoje osobiste zwycięstwo nad czasem - informuje firma BIOLEEV. Więcej informacji, kliknij tutaj:BIOLEEV Kosmetyki do makijażu też mogą być wegańskie i ekologiczne! Lumileve to prawdziwa oaza dla miłośników makijażu. Misją firmy jest tworzenie kosmetyków wegańskich i ekologicznych, opartych na najwyższej jakości naturalnych składnikach. Różnorodność oferowanych przez tę markę kolorów podkładów pozwoli ci znaleźć odcień idealnie dopasowany do twojej karnacji, a krem BB z filtrem SPF nie tylko ochroni twoją skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV, ale także zapewni jej naturalne wykończenie.

- Odkryj piękno natury w naszych produktach i przekonaj się, że dobrej jakości makijaż może pomóc także w pielęgnacji skóry. Daj swojej urodzie szansę stać się naturalną doskonałością dzięki Lumileve - przekazuje ta unikatowa marka. Więcej informacji, kliknij tutaj:LUMILEVE

Pracownia mammografii w Trzebnicy