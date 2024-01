Prasówka 14.01.2024 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kiedyś to był karnawał! Mamy archiwalne zdjęcia w kolorze, zobacz”?

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kiedyś to był karnawał! Mamy archiwalne zdjęcia w kolorze, zobacz Lubimy bale! Karnawał ma długą tradycję. Karnawałowe szaleństwo ogarnia nawet tych, którzy bawią się raz w roku - właśnie podczas karnawału. Zobacz, jak bawiono się w Polsce i nie tylko w czasie karnawału. Może któraś z kreacji zainspiruje, aby stworzyć wyjątkową stylizację na bal? Mamy dla Was archiwalne zdjęcia w kolorze. 📢 Skarb znaleziony na boisku. Dzieci podzieliły go między siebie. Zobaczcie zdjęcia Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

📢 Zaginął Lubuszanin. Policja szuka Antoniego Szutowicza z Dobrosułowia pod Krosnem Odrzańskim Zaginął Antoni Szutowicz, mieszkaniec Dobrosułowia (gmina Bytnica) pod Krosnem Odrzańskim. Trwają poszukiwania koordynowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Drezdenko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrzeżenie dla kierowców! Drogi są jak lodowisko. Dochodzi do wypadków i kolizji! W wielu miejscach Lubuskiego pada lub padał marznący deszcz. Warunki do jazdy są fatalne. Kierowcy mówią, że asfalt miejscami zmienił się w lodowisko. Dochodzi do wypadków i kolziji!

📢 TomTom Traffic Index 2024. Zobacz w których miastach w Polsce jedzie się najwolniej TomTom zaprezentował właśnie wyniki 13. edycji raportu TomTom Traffic Index. Jest to coroczny ranking, który dostarcza dane i informacje na temat trendów w ruchu drogowym w 387 miastach w 55 krajach w 2023 roku. Z raportu wynika, że w większości polskich miast sytuacja na drogach albo się nie zmieniła, albo delikatnie poprawiła w porównaniu do 2022 r. Inaczej jest jednak, kiedy weźmie się pod uwagę tylko ścisłe centra miast – jazda z reguły wydłużyła się tam, a najwięcej czasu w korkach tracą kierowcy we Wrocławiu.

📢 Kolejny remont przy moście w Krośnie Odrzańskim. Znów będą utrudnienia, ale znikną dziury na wjeździe Cały czas mówi się o moście w Krośnie Odrzańskim. Ruch wahadłowy przy tymczasowej przeprawie generował potężne korki. Kilka tygodni temu przywrócono ruch w dwie strony, ale na wjeździe na most są potężne dziury, przez które kierowcy uszkadzają samochody. Planowany jest kolejny remont.

📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy. 📢 Żużlowcy zielonogórscy zabili z zimną krwią. "Dawał oznaki życia (...) jeszcze się rusza i trzeba poprawić" Ta szokująca sprawa przykuła uwagę wszystkich, nie tylko kibiców czarnego sportu. Dwaj żużlowcy zostali oskarżeni o brutalne morderstwo, do którego doszło niemal w centrum Zielonej Góry. Historia jest tak bardzo nieprawdopodobna, że trudno w to wszystko uwierzyć. Fakty jednak nie kłamią, to naprawdę się wydarzyło. "Panie Zbigniewie. Wyrok jest prawomocny i nic już go nie zmieni. Obiecuję, że tego, co pan mi teraz powie, nie opublikuję w gazecie. Zrobił pan to?". B. spojrzał wówczas na dziennikarza i odparł bez zastanowienia...

