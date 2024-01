Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Drezdenko, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Drezdenka

Święto Trzech Króli, inaczej święto Objawienia Pańskiego, obchodzone jest 6 stycznia. Trzej Królowie oddali pokłon małemu Jezusowi i złożyli cenne dary - złoto, mirrę i kadzidło. W czasach Chrystusa były to bardzo drogie i luksusowe towary, ale nie tylko z tego względu zostały podarowane Synowi Bożemu, który zszedł na ziemię w ludzkiej postaci. Mają one bowiem także wiele właściwości zdrowotnych, które możemy wykorzystać również dzisiaj. Mało znana mirra i kadzidło łagodzą stres, a złoto stosuje się w kosmetykach przeciwzmarszczkowych. Wypróbuj ich leczniczą moc.

We wtorek (2 stycznia) na drodze krajowej nr 29 między Osiecznicą a Marcinowicami, w okolicach Krosna Odrzańskiego doszło do tragicznego wypadku. Potrącona została nastolatka. Była w drodze do szpitala, ale z powodu rozległych obrażeń zmarła.