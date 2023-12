Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Drezdenku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Mało kto chce być postrzegany, jak chorobliwie skąpy Ebenezer Scroog z Opowieści Wigilijnej. Ale w grudniu, kiedy w sklepach trwają zbiórki żywności, charytatywne kiermasze i inne akcje, nie da się codziennie w nich uczestniczyć. – Dla nas chrześcijan, uczynki miłości, to istota naszej wiary – przekonuje ks. Waldemar Kostrzewski. – Pomagając, osobiście kieruję się sercem – przyznaje wolontariuszka Barbra Duber. Jak mądrze pomagać?

Najnowsze prognozy Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Do 2040 roku systematycznie będzie zmniejszać się liczba mieszkańców naszego kraju. Spadek zanotuje również województwo lubuskie. Są jednak gminy w regionie, w których liczba mieszkańców wzrośnie.

We wtorek (19 grudnia) w Krośnie Odrzańskim, w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbył się drugi etap postępowania kwalifikacyjnego. Do egzaminów przystąpiło 31 kandydatów, którzy chcą przywdziać mundur.

Jak co roku na święta w telewizji pojawi się seria „Kevin sam w domu”, a dla jej fanów mamy niespodziankę. Zobaczcie przezabawny zwiastun filmu „Kevin sam w domu 3”, który w przypadku prawdziwości, zapowiadałby niezłe widowisko, gdyby nie był smaczkiem dla miłośników. Koniecznie musisz zobaczyć ten zabawny trailer.

Nowy rząd, to nie tylko zmiany w Warszawie. Korzyści z przejęcia władzy odniosą również działacze w regionach, a to oznacza roszady w lubuskich urzędach. Do obsadzenia jest kilkadziesiąt stanowisk.

Ceny prądu mogą spędzać sen z powiek. Przez kilka miesięcy nadal jednak mają obowiązywać limity. Prezydent Andrzej Duda podpisał 15 grudnia Ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Dzięki temu do ustalonych limitów pobierający prąd będą mieli niższe rachunki. Ile prądu może użyć rolnik w 2024 w niższej cenie? Zamrożenie stawek energii elektrycznej na poziomie poprzedniego roku nie potrwa jednak przez cały 2024.