Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Drezdenko, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drezdenka

Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Drezdenko: pozostałe wydarzenia

Coroczne promocje w ramach akcji Black Week to doskonały moment na to, by rozejrzeć się za nowościami z kategorii elektroniki użytkowej, których zakup planowaliśmy od dawna. Różne sklepy internetowe oferują nam bardzo korzystne zniżki na produkty popularnych marek, dzięki którym zakupy nie będą tak znaczącym obciążeniem dla naszych portfeli. Jeśli jesteście przysłowiowymi „gadżeciarzami”, to zapraszam do poniższego artykułu.