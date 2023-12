Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Drezdenku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Cynamon to popularna przypraw zyskująca na popularności przed Bożym Narodzeniem. Trudno wyobrazić sobie domową szarlotkę, pierniki lub kompot z suszu bez dodatku cynamonu. Właśnie on wraz z innymi przyprawami korzennymi odpowiada za zapach, który kojarzymy ze świętami. Podpowiadamy, jak wybrać aromatyczny cynamon cejloński i jak odróżnić go od cynamonu chińskiego.

W czasach rosnących kosztów życia, Polacy coraz częściej dostrzegają zalety prania w niskiej temperaturze, jednak wciąż w co drugim gospodarstwie domowym średnia temperatura prania wynosi 40°C – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Procter & Gamble [1]. Innowacyjne produkty do prania i zmywania naczyń takich marek jak Ariel, Vizir i Fairy skutecznie działają w niskich temperaturach i krótszych cyklach. Dla konsumentów oznacza to oszczędność wody i energii, a co za tym idzie, niższe rachunki.

Dieta grejpfrutowa ma się dobrze od prawie stu lat. Czy jednak słusznie wierzymy, że grejpfrut pomaga ekspresowo schudnąć? Wyniki badań na temat tego owocu sugerują, jak powinniśmy go jeść. Wyjaśniamy, czy grejpfrut jest dobry na odchudzanie, na czym polega dieta grejpfrutowa i jakie ma opinie żywieniowców, a także podajemy ważne środki ostrożności.