Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Drezdenku. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd listopada 2023 w Drezdenku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

– Macie dla kogo żyć – mówi w specjalnym nagraniu na plaży Radosław Brodzik i wraz z kolegami zachęca do wykonywania badań profilaktycznych. Zobacz to wideo.

Nikt nie wie, gdzie się ukrywają, ale są bardzo niebezpieczni. Świadczy o tym choćby podstawa poszukiwań. Publikujemy zdjęcia oraz rysopisy najgroźniejszych przestępców w Lubuskiem. Osoby te poszukiwane są m.in. za zabójstwo, przemoc, branie zakładników. Rozpoznajesz kogoś?

Szukasz modnego stolika kawowego do małego salonu, który nie zagraci niedużego wnętrza? Koniecznie sprawdź przed zakupem, które modele są idealne do niewielkiego pokoju. Zobacz w galerii, jaki stolik kawowy będzie najlepszy do małego salonu. Te modne stoliki są teraz najchętniej wybierane przez projektantów wnętrz.