Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drezdenku?

Soczysta surówka z selera powstanie poprzez połączenie go z sezonowymi owocami i oblanie sosem jogurtowym. W tym przepisie łączymy bulwę selera z soczystymi jabłkami z chrupiącymi orzechami włoskimi. Smaku dodaje sos jogurtowy wymieszany ze startym chrzanem. Poznaj przepis na prostą surówkę z selera dla całej rodziny.

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu. Wiemy, kto został posłem i senatorem w Lubuskiem, a komu wyborcy podziękowali.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

77-latek, który wybrał się na grzyby, stracił orientację w lesie. Nie potrafił wrócić do miejsca, gdzie zostawił auto. Na ratunek pospieszyli policjanci.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Drezdenka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze wyliczenia dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w I półroczu 2023 r., które wyniosło 7 061,52 zł brutto, co oznacza wzrost nominalny o 14 proc. rok do roku. Z analizy AAA AUTO wynika, że we wrześniu 2023 r., w przedziale 7 000 – 7 500 zł brutto, można było wybierać spośród 458 ofert sprzedaży aut na rynku samochodów używanych.