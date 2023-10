Październik w Drezdenku: Przegląd prasy z września 2023 w Drezdenku, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bardzo nowoczesna kuchnia, w której gotowane będą zdrowe potrawy powstanie w Zielonej Górze Drzonkowie ”?

25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. We wtorek, 26 września w Zielonej Górze odbędzie się XIXX Gala Budownictwa.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Madera to wymarzona wyspa na urlop dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, pięknej przyrody i nietypowych atrakcji. Tutejsze piesze szlaki są unikalne w skali świata, krajobrazy zachwycają, a na miłośników sportu czeka prawdziwa gratka: muzeum poświęcone Cristiano Ronaldo. Dlaczego warto odwiedzić Maderę zwłaszcza jesienią? Które miejsca koniecznie trzeba odwiedzić? Przekonajcie się.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Drezdenka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do lubuskich samorządów trafią kolejne pieniądze. Finansowe wsparcie otrzymają gminy i powiaty, na których terenie kiedyś zlokalizowane były państwowe gospodarstwa rolne. To w sumie ponad 195 milionów złotych, dzięki którym w regionie zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt różnych inwestycji.

Pożar został zauważony o 2.27, w nocy z soboty na niedzielę (16-17 września 2023). W akcji ratowniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Pięć osób, leżących w sali, w której doszło do pożaru, doznało poparzeń, w tym jedna poważnych. Spaleniu uległo jedno szpitalne łóżko. Ewakuowano ok. 50 osób. Pacjenci zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.

Pracownicy 23 lubuskich domów pomocy społecznej dostaną po 600 zł dodatków do wynagrodzeń. Na wypłaty pieniędzy z rezerwy celowej budżetu państwa wojewoda pozyskał 9,3 mln zł.