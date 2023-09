Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Drezdenko, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drezdenka

„Znachor” powraca na ekrany. Nowa wersja kultowej produkcji miała już swoją premierę kinową. Film z 1981 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana zapisał się na kartach polskiej kinematografii. To właśnie w tej produkcji można było oglądać zjawiskową Annę Dymną. We współczesnej wersji w rolę Marii Wilczur wcieli się Maria Kowalska. Kim jest ta młoda aktorka?

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Drezdenko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pigwa do herbaty to pyszny i zdrowy przysmak – kwaśne i wyraziste w smaku owoce mają dużo witaminy C i wspomagają naszą odporność w walce z przeziębieniem czy grypą. Takie przetwory są nie tylko bardzo smaczne, ale również wyjątkowo proste do zrobienia. Warto mieć kilka ich słoiczków w zapasie, by każdego jesiennego i zimowego dnia móc cieszyć się pyszną, rozgrzewającą herbatą. Sprawdź i wypróbuj najlepszy przepis na pigwę w syropie.