Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Drezdenku. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Winobranie 2023. Brodka w Zielonej Górze! Zobacz program święta na piątek Winobranie w piątek to znów mnóstwo wydarzeń. Co wybrać? Gdzie pójść? Po południu uroczyście zostanie zaprezentowany mural na murze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Wieczorem koncert gwiazdy, dzisiaj wystąpi Brodka. Ale to nie wszystko, zobacz co jeszcze dzieje się z okazji święta. 📢 Winobranie 2023. Sara James w Zielonej Górze! Zobacz program święta na czwartek Goście Winobrania chętnie odwiedzają winnice, piwnice winiarskie, wystawy i zostają na koncertach. Co znalazło się w programie na czwartek, 14 września? Dzisiaj nie można przegapić takich punktów jak Awiński Show czy koncert Sary James. Dla dzieci są m.in. zabawy z Vino i Gronką.

📢 Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska – najważniejsze informacje „To się wszystko bierze z tego polskiego populizmu, ponieważ to się wzięło z tego paplania w Polsce, że każdy, kto ma inne zdanie na forum europejskim i na przykład je wyrazi w Parlamencie Europejskim, to jest zdrajcą. Ja od początku mówiłem, że to są głupoty”. (Paweł Kowal: O sporze między Różą Thun a Ryszardem Czarneckim, wypowiedź z dnia 19 stycznia 2018 r.).

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Drezdenko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Burze z gradem i porywistym wiatrem w Lubuskiem. Jest ostrzeżenie IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które w środę, 13 września mogą występować w województwie lubuskim. Mają im towarzyszyć obfite opady deszczu i silny wiatr. Miejscami może spaść grad.

📢 Oto najlepsze MEMY po meczu Albania - Polska. Koniec marzeń o Euro 2024? Internauci nie mają litości [ZDJĘCIA] Mecz Albania - Polska w ramach eliminacji do Mistrzostw Europu 2024 miał dać nam odpowiedzi na wiele pytań. Niestety, po raz kolejny reprezentacja Polski zawiodła oczekiwania kibiców, w bardzo słabym stylu przegrywając w Tiranie 0:2. Czy to koniec marzeń o Euro 2024? Internauci nie mają złudzeń oraz litości dla biało-czerwonych. Na poprawę nastroju mamy dla Was memy po meczu Albania - Polska. Zobaczcie te najlepsze! Mecz Albania - Polska okiem internautów. 📢 Eksperymentalna szczepionka przeciwnowotworowa przyniosła fantastyczne wyniki u chorego Brytyjczyka. To może być rewolucja w leczeniu raka Usłyszał druzgocącą diagnozę – przerzuty nowotworu do płuc były nieoperacyjne i nieuleczalne. Wtedy pojawiła się szansa na udział w badaniu nad szczepionką przeciw rakowi. Efekty jej działania zaskoczyły nawet lekarzy! Poznaj historię jednego z pierwszych Brytyjczyków, którzy przechodzą nowatorską terapię antyrakową i dają nadzieję nieuleczalnie chorym.

📢 Sypane ciasto ze śliwkami – bez miksowania i bez zagniatania. Przepis na najłatwiejszy na świecie placek śliwkowy. Zobacz wideo Polecam najprostsze i najlepsze ciasto ze śliwkami na świecie. By je przygotować, nie musisz nic zagniatać, wałkować czy miksować – składniki wystarczy wsypać prosto do blaszki. To bardzo proste i bardzo smaczne. Placek jest apetycznie kruchy, kusząco pachnie cynamonem i wanilią, a owoce są apetycznie rozpieczone. Sprawdź i wypróbuj prosty przepis na sypane ciasto ze śliwkami. 📢 1715 pracowników w Lubuskiem dostanie po 600 zł dodatku Pracownicy 23 lubuskich domów pomocy społecznej dostaną po 600 zł dodatków do wynagrodzeń. Na wypłaty pieniędzy z rezerwy celowej budżetu państwa wojewoda pozyskał 9,3 mln zł.

