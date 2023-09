Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Drezdenku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od 9 do 17 września w Zielonej Górze będzie się odbywało największe święto wina w Polsce – Winobranie. Program jest przeogromny. Każdego dnia dzieje się w mieście bardzo dużo. To nie tylko jarmark i lunapark. Zobacz, co zaplanowano na pierwszy weekend.

Przez lata sprawa była bagatelizowana, a teraz stała się nagle ważna. Trudno uwierzyć, że politycy związani z Platformą Obywatelską, nie wiedzieli o kłopotach tysięcy mieszkańców, którzy mają problem z dojazdem do szkoły, pracy i domu.