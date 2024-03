Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Drezdenka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Świetny koncert Depeche Mode w łódzkiej Atlas Arenie, fani zgotowali muzykom długą owację ZDJĘCIA”?

Prasówka marzec Drezdenko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Drezdenka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zdążyła pogodzić się z nim przed śmiercią. Matka Tomasza Komendy wiele wycierpiała. Syn odwrócił się od niej i od rodziny Zmarł Tomasz Komenda, który chorował na nowotwór. Niesłusznie skazany mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat. Zarówno przez cały ten czas, jak i po wyjściu na wolność miał wsparcie swojej matki Teresy Klemańskiej, jednak ich relacje z czasem się skomplikowały.

📢 Oto Luna na wakacyjnych zdjęciach. Ubiera się też w bikini! To ona pojedzie na Eurowizję! Zobaczcie jej prywatne fotografie. Tak mieszka... Luna, a właściwie Aleksandra Wielgomas ma 24 lata. Zobaczcie zdjęcia z jej prywatnej galerii... 📢 Woda podchodzi pod domy, interweniują strażacy. Rzeki w Lubuskiem groźne, ale ich poziom przestał wzrastać W Kostrzynie nad Odrą Warta i Odra przekraczają stany alarmowe. W mieście we wtorek ponownie zbiera się sztab kryzysowy. W Gorzowie Wlkp. woda zaczęła podchodzić do posesji, konieczna była interwencja strażaków. Strażacy interweniowali też w Trzcielu, gdzie konieczna była budowa tymczasowego wału przeciwpowodziowego. W Słońsku obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. 📢 Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

📢 Lubuskie rzeki wciąż wysokie i groźne. Pozalewane pola, łąki i pastwiska, podtopione posesje. Wysoka woda daje w kość Lubuskie walczy ze skutkami wysokich poziomów wody w rzekach i wód gruntowych. W wielu miejscach dochodzi do podtopień. Pozalewane są łąki, pola i pastwiska. Rolnicy już teraz mówią o stratach. Strażacy wypompowują wodę z pozalewanych posesji i uszczelniają wały przeciwpowodziowe.

📢 Lubuskie rzeki dawno nie były tak groźne. Przekraczają stany ostrzegawcze i alarmowe. Ogłaszane są pogotowia przeciwpowodziowe Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze w wielu miejscach, pozalewane łąki, pastwiska i pola uprawne, woda podchodząca do posesji - tak teraz wygląda rzeczywistość w wielu miejscach w Lubuskiem. Rzeki w naszym regionie już dawno nie były tak groźne. W niektórych miastach ogłoszono pogotowia przeciwpowodziowe. W Kostrzynie nad Odrą obradował szab kryzysowy.

📢 Najlepsi piłkarze województwa wyróżnieni na uroczystej gali Lubuskiego Związku Piłki Nożnej W sobotę 3 lutego odbyła się Gala Piłkarstwa Lubuskiego, podczas której nagrodzono najlepszych piłkarzy i trenerów minionego roku. Łącznie przyznano 15 wyróżnień.

📢 Prasówka 4.02.2024 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te metamorfozy w Zielonej Górze wywołały łzy... wzruszenia. Zobacz pomysł studentów UZ | WIDEO, ZDJĘCIA”? 📢 Tak zmieniły się gwiazdy Beverly Hills 90210. Torii Spelling przesadziła z operacjami plastycznymi, a Jason Priestley to przystojniak Beverly Hills 90210 to kultowy serial. W latach 90. ściągał przed ekrany telewizorów miliony ludzi na całym świecie. W Polsce nie było inaczej. Każdy nastolatek z zapartym tchem śledził losy dzieciaków z bogatego stanu Kalifornia. Ta produkcja była przepustką do kariery dla wielu młodych gwiazd. Jak dzisiaj wyglądają bohaterowie serialu? Przekonaj się.

📢 Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drezdenku? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Drezdenka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.