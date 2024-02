Prasówka 4.02.2024 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te metamorfozy w Zielonej Górze wywołały łzy... wzruszenia. Zobacz pomysł studentów UZ | WIDEO, ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te metamorfozy w Zielonej Górze wywołały łzy... wzruszenia. Zobacz pomysł studentów UZ | WIDEO, ZDJĘCIA Sześć kobiet miało odwagę przystąpić do projektu, który przygotowali studenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tych kilkunastu młodych ludzi też miało odwagę, bo mogli opracować projekt na papierze, ale chcieli to przeżyć. A przeżycie okazało się być emocjonujące dla każdej ze stron. 📢 Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

📢 Nagle się budzisz i nie możesz ruszyć. To paraliż. Dopada nas w czasie snu, przywołuje największe lęki. Przerażające doświadczenie Paraliż senny może dopaść nas nagle. W zasadzie kładąc się spać nie da się przewidzieć, czy to nie będzie przypadkiem "ta noc". Moment, w którym się budzicie i nie możecie ruszyć, to prawdopodobnie jeden z najmroczniejszych scenariuszy, jaki może nas w życiu spotkać. Ale prawda jest taka, że nie to w tym wszystkim jest najgorsze.

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Drezdenko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wynagrodzenie w policji w 2024 roku. Mamy tabelę wypłat policjantów po zmianie rządu Zarobki w policji są zróżnicowane w zależności od stopnia i wykonywanych czynności. Plusem pracy w policji jest między innymi nabycie praw emerytalnych po 25 latach pracy w służbach, ale także dodatki, jakie otrzymują mundurowi. Sprawdzamy dla Was, ile zarabiają policjanci w 2024 roku. Zobaczcie.

📢 Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drezdenku? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Drezdenka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć”? 📢 Co się stanie z najstarszą kapsułą czasu na świecie? To może być nowa atrakcja Wschowy | ZDJĘCIA, WIDEO Kapsuła czasu odnaleziona na wieży kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie trafiła do Muzeum Ziemi Wschowskiej. Z okazji podpisania umowy w tej sprawie w Zamku Królewskim we Wschowie, odbyło się wydarzenie, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy. Na koniec odbyły się spacery po mieście śladami zdarzeń opisanych w dokumentach z kapsuły.

📢 Dziura w niebie nad Międzyrzeczem i Świebodzinem. Kosmiczny widok! | ZDJĘCIA Pod koniec stycznia nad centralną częścią regionu lubuskiego pojawiła się tajemnicza dziura w niebie. Zagadkowe zjawisko sprawiło, że ludzie zaczęli chwytać za telefony i rejestrować to, co widzą nad głowami. I całe szczęście, bo być może więcej czegoś takiego już nie zobaczą. Czym w rzeczywistości były zjawisko przypominające formujący się lej trąby powietrznej lub "wrota do innego wymiaru"? Mamy zdjęcia! 📢 Finał akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. P&G i Fundacja Polsat stworzyli pokoje socjalne na oddziałach onkologicznych Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

