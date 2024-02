Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drezdenku?

W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy dopłaty do węgla i pelletu obowiązują w 2024 roku? Wiele z nich przestało obowiązywać już wiele miesięcy temu. Sprawdź, które z nich obowiązują w tym roku. Czekają jednorazowe wypłaty w kwocie nawet 800 złotych oraz spory zwrot VAT.

Zarobki w policji są zróżnicowane w zależności od stopnia i wykonywanych czynności. Plusem pracy w policji jest między innymi nabycie praw emerytalnych po 25 latach pracy w służbach, ale także dodatki, jakie otrzymują mundurowi. Sprawdzamy dla Was, ile zarabiają policjanci w 2024 roku. Zobaczcie.

Tragiczny finał poszukiwań turystów, którzy spadli we wtorek, 30 stycznia ze zbocza Śnieżki. Mężczyźni spadli z północnej ściany, zginęli na miejscu. Ofiary to Lubuszanin i mieszkaniec Dolnego Śląska.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Drezdenka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niedziela, 28 stycznia, w całej Polsce minęła pod znakiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień trwały koncerty, licytacje, imprezy sportowe i cała masa innych wydarzeń. Setki wolontariuszy zbierały pieniądze do puszek. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby.

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak często odwiedzają Międzyrzecz. To właśnie tutaj odbyło się Baby Shower oczekującej przyjścia na świat znanej WAG. Dlaczego? Bo być może nie wiecie, ale Paulina Rzeźniczak (wcześniej Nowicka) pochodzi właśnie z Międzyrzecza. To tutaj mieszkają jej bliscy i jest jej rodzinny dom.

Grono funkcjonariuszy Straży Granicznej w Lubuskiem wkrótce się powiększy. We wtorek (23 stycznia) w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału SG przeprowadzone zostały egzaminy na nowych mundurowych. Wzięło w nim udział 22 kandydatów. Nabór na kolejnych funkcjonariuszy trwa.

Gala Sportu Lubuskiego w Zielonej Górze zwieńczyła 61. Plebiscyt Sportowy „Gazety Lubuskiej" na najlepszych i najpopularniejszych sportowców województwa lubuskiego w 2023 roku. Najlepszych wybrała plebiscytowa kapituła, a najpopularniejszych nasi Czytelnicy. Zapraszamy do obejrzenia skrótu wideo z gali.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „2024 jest Rokiem Wincentego Witosa. "Narodowy Wójt z Wierzchosławic"”?

Już dawno powinni zlikwidować Polregio – mówią nam Lubuszanie o kolei. Sprawą spóźniających się i niewyjeżdżających pociągów zainteresowali już nawet Rzecznika Praw Obywatelskich. Problemy mają także pociągi pośpieszne.

Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.