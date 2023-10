Prasówka 29.10.2023 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Możemy z nimi rozmawiać, kłócić się albo wspólnie żartować, patrzeć w oczy i wręcz czuć ich obecność. Bliscy zmarli „przychodzą” do nas we śnie, przywołując wspomnienia i uczucia. Sen o zmarłej osobie to wcale nie rzadkość. Nie oznacza on automatycznie zapowiedzi złych wydarzeń, ale też nie warto go ignorować. Aleksandra Abigale Jaros, która wspiera kobiety w odnajdywaniu ich ścieżki życiowej poprzez sny, zdradziła nam, jak można rozumieć tego rodzaju spotkania ze zmarłymi.

Wielu grzybiarzy ma swoje ulubione miejsca, które praktycznie nigdy nie zawodzą. A może tak sprawdzić inne lokalizacje? Podpowiadamy, gdzie w Lubuskiem można znaleźć grzyby. Warto odwiedzić te miejsca. Bardzo prawdopodobne, że z lasu wyjdziemy wtedy z koszami pełnymi grzybów.