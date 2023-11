Prasówka tygodniowa z 5.11.2023 w Drezdenku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Carina Gubin odniosła historyczny sukces! III-ligowiec we wtorek (31 października) na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim wywalczył awans do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski! Carina pokonała II-ligową Stal Stalowa Wola (1:0). Zwycięską bramkę zdobył Wiktor Nahrebecki, który został bohaterem gubińskiej drużyny.

