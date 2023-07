Tygodniowy przegląd prasy 2.07.2023: Drezdenko, 25.06-1.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drezdenka

Jeżeli jesteś miłośnikiem podróży i lubisz napawać się pięknymi widokami, to wakacyjna oferta POLREGIO skierowana jest właśnie do Ciebie! Już w najbliższą sobotę wyruszamy na kolejną kolejową wycieczkę. Tym razem naszym celem będzie urokliwy Pszczew.

Na terenie województwa lubuskiego obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Dotyczy ona wód powierzchniowych, a występuje wtedy, kiedy przepływ w rzekach spada poniżej średniej wartości wieloletniej. Obecnie większość stacji pomiarowych w regionie jest zaznaczona na czarno, co oznacza, że stan wód w tych miejscach jest bardzo niski.

