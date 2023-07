Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Drezdenku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Drezdenka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Coraz mniej wody w lubuskich rzekach. Wszystko przez suszę hydrologiczną”?

Przegląd czerwca 2023 w Drezdenku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Coraz mniej wody w lubuskich rzekach. Wszystko przez suszę hydrologiczną Na terenie województwa lubuskiego obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Dotyczy ona wód powierzchniowych, a występuje wtedy, kiedy przepływ w rzekach spada poniżej średniej wartości wieloletniej. Obecnie większość stacji pomiarowych w regionie jest zaznaczona na czarno, co oznacza, że stan wód w tych miejscach jest bardzo niski. 📢 Te dzieci z powiatu strzelecko-drezdeneckiego zostały zgłoszone do akcji Uśmiech Dziecka - ZDJĘCIA Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

📢 The Grand Tour. Słynny program nakręcono m.in. w Lubuskiem! Teraz cały świat usłyszy o naszym województwie! Słynne motoryzacyjne show - The Grand Tour - zrobiło nam światową reklamę. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May odwiedzili przejeżdżali m.in. przez województwo lubuskie! Byli m.in. w Świebodzinie.

Prasówka lipiec Drezdenko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Drezdenka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie zmiany dla Polaków. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego już od 1 lipca 2023 r. Czy to powrót to normalności? Nadchodzi wyczekiwany przez wielu moment. Już 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Do tej decyzji przyczyniła się obecna sytuacja epidemiczna. Nadchodzące zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

📢 Tygodniowy przegląd prasy 18.06.2023: Drezdenko, 11.06-17.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drezdenka Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gwiazda Święta Solan. Dawid Kwiatkowski zachwycił swoich fanów w Nowej Soli! To był koncert na dziesięciolecie działalności artystycznej”? 📢 Strażacy z lubuskich OSP walczyli na stadionie w Gorzowie. To nie były łatwe zawody! Pot i woda lały się litrami Rzadko zdarza się spotkać tak wielu strażaków w jednym miejscu. W sobotę, 17 czerwca, na stadionach w Gorzowie zorganizowano zawody lubuskich Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 📢 Gwiazda Święta Solan. Dawid Kwiatkowski zachwycił swoich fanów w Nowej Soli! To był koncert na dziesięciolecie działalności artystycznej Dawid Kwiatkowski podczas koncertu w Nowej Soli przyznał, że wprawdzie to już dziesięć lat pracy na scenie, ale to dopiero początek, co fani przyjęli z aplauzem. Artysta mówił też ze sceny o ślubie. To radosne święto dotyczy jego kuzynki, a ślub będzie ważnym rodzinnym wydarzeniem w sobotę.

📢 Weekend w Lubuskiem: Święto Solan, Grodu Santok i Parku Mużakowskiego, Piknik Czołgisty, Przybysz i Mrozu Jak ten czas leci, ledwo była majówka, za nami weekend Bożego Ciała i ani się obejrzymy, a nastanie lato i minie nam tym samym pół roku. W ogrodach kwitną jaśminy, lada moment pojawią się czerwcowe margaretki i zakwitną lipy. W nadchodzącym tygodniu czeka nas przesilenie letnie - czyli 23 czerwca. Po nim nieubłaganie dnia będzie ubywało, czego nie można powiedzieć o ofertach kulturalnych. Tych stale przybywa i jest naprawdę w czym wybierać. Przygotowaliśmy dla Państwa niektóre z nich.

📢 Kwitnie barszcz Sosnowskiego. Ten obcy parzy, może doprowadzić do śmierci. Zemsta Stalina ciągle groźna. Poparzona mieszkanka Pomorza Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

📢 Lubuscy kontrterroryści w akcji! Tak wyglądają poszukiwania groźnych przestępców Policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp. zorganizowali i przeprowadzili szkolenie projektowe współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zostało ono zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez KWP we Wrocławiu pod nazwą „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” - informuje Lubuska Policja. 📢 Przez centrum Warszawy ruszył marsz 4 czerwca. Na czele politycy PO i Lech Wałęsa Dwa kwadranse po godz. 12.00 w centrum Warszawy ruszył marsz zorganizowany z inicjatywy szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Miał się odbywać pod hasłem tolerancji, choć niektórzy politycy opozycji, artyści i dziennikarze używali agresywnego języka, by zachęcić jak najwięcej osób do udziału. Oficjalnie zakończył się ok. godz. 16.00. 📢 Mieszkania na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Komornicy wystawili 38 lokali. Sprawdzamy ich ceny i lokalizacje 38 mieszkań znajduje się obecnie na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Mieszkania są w różnych lokalizacjach: w dużych miastach, jak i niewielkich miejscowościach. Ogromna jest też rozpiętość cenowa oferowanych do licytacji lokali. Faktem jest jednak, że na tego typu aukcjach często można znaleźć bardzo ciekawe oferty.

