Tygodniowy przegląd prasy 18.06.2023: Drezdenko, 11.06-17.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drezdenka

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dawid Kwiatkowski podczas koncertu w Nowej Soli przyznał, że wprawdzie to już dziesięć lat pracy na scenie, ale to dopiero początek, co fani przyjęli z aplauzem. Artysta mówił też ze sceny o ślubie. To radosne święto dotyczy jego kuzynki, a ślub będzie ważnym rodzinnym wydarzeniem w sobotę.

Nadchodzące lato to idealny moment na to, by zadbać o nasze domy oraz ogrody. Są to miejsca, w których odpoczywamy i ładujemy swoje baterie - muszą więc w pełni odpowiadać naszym potrzebom. A jak tego dokonać, by tak było? Czasami wystarczy jeden zakup albo kontakt z profesjonalistami, by udoskonalić nasze wymarzone cztery kąty.