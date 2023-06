Prasówka 25.06.2023 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lato już trwa, a wakacje właśnie się rozpoczęły. Jak spędzić najbliższe dwa miesiące, by móc cieszyć się wyjątkowymi chwilami? Co robić w sezonie urlopowym, jeśli nie wybieramy się w odległą podróż? Jeżeli nie masz pomysłu, to koniecznie sprawdź nasze propozycje!

Słynne motoryzacyjne show - The Grand Tour - zrobiło nam światową reklamę. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May odwiedzili przejeżdżali m.in. przez województwo lubuskie! Byli m.in. w Świebodzinie.