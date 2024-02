Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Drezdenku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pani Magdalena z Radymna dzięki "Naszej Loterii" spełniła swoje marzenie o Thermomixie! ”?

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pani Magdalena z Radymna dzięki "Naszej Loterii" spełniła swoje marzenie o Thermomixie! O loterii dowiedziała się przypadkowo, przeglądając Facebooka. Jak opowiada, nigdy wcześniej nie brała udziału w tego typu konkursach. Ale spróbowała i... wygrała! Ty również możesz jeszcze zgarnąć Thermomix. Do 15.30 trwa runda, w której do wygrania jest najnowszy model tego robota kuchennego! 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

📢 Nowość w „Ekologu” w Zielonej Górze. Takich miejsc potrzebują dzisiaj uczniowie | ZDJĘCIA, WIDEO Kiedyś tutaj był magazyn różnych rzeczy. Dzisiaj to rodzaj mieszkania, namiastka domu, który ma dać poczucie bezpieczeństwa. – Miejsce jest oddalone od hałasu i dzwonków – mówi Anna Napadło-Kuczera, pedagog i psychoterapeuta w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. – Chodzi o to, żeby uczniowie nie mieli poczucia, że są w szkole. Mają przestrzeń zbliżoną do domu.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Drezdenko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oryginalny prezent na walentynki 2024. Co podarować ukochanej osobie? Pomysły na spędzenie czasu we dwoje Co roku tuż przed walentynkami pojawia się to samo pytanie: jak świętować ten dzień i co podarować bliskiej osobie? Pomysłów na romantyczne prezenty jest mnóstwo, ale jeśli zależy nam na wyjątkowym upominku, który zapadnie w pamięć, a nie zakończy swój żywot w szufladzie na drobiazgi, warto podejść do tego zagadnienia z innej perspektywy. Podpowiadamy, jak to zrobić!

📢 Co trzeba zrobić, by szybko "spalić" pączka w tłusty czwartek? Zobacz! Dziś, 8 lutego, mamy wielkie święto... łasuchów! Właśnie trwa tłusty czwartek. Wielu z nas pierwszego pączusia złapało już do porannej kawy. Im dalej w las, tym więcej zjedzonych pączków. I tu pojawia się pytanie: jak spalić te pyszne pączki? 📢 Pływający samochód w Lubuskiem! Kobieta zjechała z drogi w Gubinie i wpadła do rzeki W środę (7 lutego) w Gubinie doszło do niecodziennego zdarzenia. W rzece Lubsza znalazł się samochód osobowy. Kierująca zjechała z drogi i wpadła do wody. 📢 Tysiące nieodwołanych wizyt u lekarza w Lubuskiem! To coraz dłuższe kolejki. Jak temu zaradzić? W ubiegłym roku w Polsce przepadło prawie 1,3 miliona wizyt na NFZ. W województwie lubuskim nieodwołanych wizyt do lekarza czy na badania było blisko 26 tysięcy. Najwięcej pacjentów nie zgłosiło się do poradni ortopedycznej – 7,8 tys. osób. Przez to kolejki na wizyty się wydłużają…

📢 Znany gangster Lelek zginął we Wschowie. Poniósł śmierć podczas próby zatrzymania przez CBŚP We wtorek wczesnym rankiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji mieli zatrzymać mężczyznę przebywającego na terenie Wschowy. Kiedy funkcjonariusze próbowali dostać się do mieszkania, wewnątrz budynku padł strzał. Nie żyje znany gangster o pseudonimie Lelek, który przed laty trząsł przestępczym półświatkiem na Dolnym Śląsku. W środę na jaw wyszły informacje o tym, jak doszło do śmierci mężczyzny. 📢 PKP sprzedaje nieruchomości w Lubuskiem. Do kupienia mieszkania, domy i działki. Ceny są atrakcyjne! Poszukujesz nieruchomości w Lubuskiem w dobrej cenie? Mamy dla Ciebie propozycję - zakup nieruchomości od PKP. Mieszkania, działki i domy sprzedawane przez spółkę są tańsze o dziesiątki tysięcy od tych dostępnych na serwisach ogłoszeniowych!

📢 Najlepsi piłkarze województwa wyróżnieni na uroczystej gali Lubuskiego Związku Piłki Nożnej W sobotę 3 lutego odbyła się Gala Piłkarstwa Lubuskiego, podczas której nagrodzono najlepszych piłkarzy i trenerów minionego roku. Łącznie przyznano 15 wyróżnień.

