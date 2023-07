Tygodniowy przegląd prasy 30.07.2023: Drezdenko, 23.07-29.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drezdenka

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

W czwartek (27 lipca) w Gorzowie start 99. lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Na stadionie im. Lubuskich Olimpijczyków przy ul. Krasińskiego zobaczymy plejadę mistrzów!

Obszary Natura 2000 to najmłodsza forma ochrony środowiska w Polsce. Obecnie zajmują one około 20 proc. powierzchni naszego kraju. W samym Lubuskiem takich terenów mamy kilkadziesiąt i zajmują one około 25 proc. powierzchni naszego regionu. Mając na uwadze, że Obszarów Natura 2000 wciąż przybywa, być może w całkiem niedalekiej przyszłości nasz region będzie mógł się poszczycić okrągłą setką takich miejsc na lubuskiej mapie.