Wycieczki rowerowe do 33 km od Drezdenka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Drezdenka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Drezdenka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Drezdenka proponujemy na weekend.

Rowerem z Drezdenka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Drezdenka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 grudnia w Drezdenku ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 grudnia w Drezdenku ma być -1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Stu Jezior Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,05 km

Czas trwania wyprawy: 6940 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 635 m

Suma zjazdów: 602 m Rowerzystom z Drezdenka trasę poleca Rattusnorvegicus SZLAK STU JEZIOR Dystans: ok. 110 km

Trudność: przeważnie szosy o małym natężeniu ruchu; kilka piaszczystych odcinków

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak czarny)

Początek szlaku: Poznański Węzeł Rowerowy, skrzyżowanie ul. Baraniaka i Jana Pawła II.

Koniec szlaku: Międzychód

Szlak Stu Jezior to jeden z pierwszych szlaków rowerowych w Wielkopolsce (powstał w 1999 r.). Bezsprzecznie jest to jedna z najpiękniejszych widokowo tras. Wiedzie w kierunku Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, jednego z ulubionych wśród mieszkańców Poznania regionów letniskowych. Trasa połączona jest z międzynarodowym szlakiem rowerowym R-1 (Calais - Sankt Petersburg).

Co warto zobaczyć: KIEKRZ - do niedawna wieś, obecnie dzielnica letniskowa Poznania. Późnobarokowy kościół św. Michała z II poł. XVIII w. Nad pobliskim jez. Kierskim liczne przystanie żeglarskie, ośrodki wczasowe i kąpielisko. SOBOTA - późnogotycki kościół Narodzenia NMP z pocz. XVI w. z barokową fasadą z końca XVIII w. PAMIĄTKOWO - duży zakład ogrodniczy z sadami jabłoniowymi. Na wschodnim brzegu rynnowego jez. Pamiątkowskiego - kąpielisko oraz pole biwakowe. BABORÓWKO - pałac eklektyczny z końca XIX w., dziś pensjonat jeździecki. SZAMOTUŁY - Dawny zamek Nałęczów Szamotulskich z 2 poł. XV w., przebudowany w pocz. XVI w przez Górków. Gotycki kształt odzyskał w latach 1976-89. Muzeum z wyposażeniem wnętrz zamkowych z XVI - XVIII w., bogata kolekcja ikon. W jednej z oficyn zamkowych z końca XVIII w. - muzeum ze zbiorami etnograficznymi.

Tzw. Baszta Halszki z XVI w. nazwana imieniem córki wojewody poznańskiego Łukasza Górki - Halszki z Ostroga, więzionej tu przez okrutnego ojca. W pobliskim spichrzu z XIX w. - wystawa archeologiczna z przedmiotami, pochodzącymi z terenów budowy gazociągu jamalskiego.

OSTRORÓG - miejsce pochodzenia Jana Ostroroga (ok. 1436 - 1501), wojewody poznańskiego, publicysty politycznego, autora dzieła "O urządzeniu Rzeczypospolitej". Późnogotycki kościół NMP Wniebowziętej z 1 poł. XV w., obecnie barokowy (przebudowa - 2 poł. XVIII w.).

ZAJĄCZKOWO - na półwyspie nad jez. Zajączkowskim - późnobarokowy dwór z końca XVIII w., najprawdopodobniej zbudowany w miejscu dawnego grodu obronnego. Rozbudowany na pocz. XX w., w latach 80-tych XX w. przekształcony w ośrodek wypoczynkowy poznańskiego kuratorium oświaty. ŁŃŻECZKI - zabudowania folwarczne z 2 poł. XIX w oraz dwór z pocz. XX w. Na polodowcowym wzniesieniu przy drodze do Pniew - punkt widokowy, powstały w 1994 r. CHRZYPSKO WIELKIE - późnogotycki kościół św. Wojciecha z pocz. XVII w. z drewnianym stropem i wystrojem wnętrza z przełomu XVII/XVIII w. Taka sama nazwę, jak wieś, nosi także pobliskie jezioro.

SIERAKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY - utworzony w 1991 roku w celu ochrony krajobrazu polodowcowego wschodniej części pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego. Liczne moreny, wydmy, jeziora, rzeczne doliny i ciekawe przyrodniczo lasy. Na północ od Warty przeważają wydmy Puszczy Noteckiej porośnięte lasem sosnowym, na południe - mocno zróżnicowany teren, pocięty głębokimi rynnami jeziornymi, pokryty lasami bukowymi i mieszanymi. Ciekawe rezerwaty przyrody. SIERAKÓW WIELKOPOLSKI - opis - patrz: foto CHALIN - opis - patrz: foto KAMIONNA - gotycki kościół Narodzenia NMP z końca XV w., jednonawowy, z dzwonnica w formie wieży. Od strony wschodniej - ciekawy, trójkondygnacyjny, bogato dekorowany szczyt. MIŃDZYCHÓD - opis - patrz: foto

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na szczytach Kawczych Gór Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,83 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 298 m

Suma zjazdów: 259 m Plantmar poleca trasę mieszkańcom Drezdenka

Myśli biegną automatycznie na południe, ale 'góry' te znajdują się w nadnoteckiej gminie Stare Kurowo. Porośnięte lasem stanowią północną krawędź Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i górują nad płaską Doliną Noteci. Najwyższe przewyższenie sięga 'aż' 129 m npm. Drogi zróżnicowane. Piasek utrudni nam podjazd za Łącznicą. Łęgi noteckie zaś to szutry, bruki i wąskie asfalty. Szlaki turystyczne czytelne do wsi Kawki, dalej ich tropienie zajęło mi trochę czasu. Dolina Noteci to już zupełnie inny krajobraz. Płaski bezmiar łąk z siatką rowów, rozrzuconymi osadami i wieżami kościołów, stanowiącymi doskonałe punkty orientacyjne. Stare domostwa, prawie niezmienione od czasów pruskiej kolonizacji i malownicze poewangelickie świątynie nadają tym terenom swoistego kolorytu. Korzystałem z mapy Gmina Stare Kurowo (1:50 000) wydanej przez wyd. Sygnatura.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: gmina Zwierzyn - wśród jeleni po nadnoteckich łęgach Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 110 m Trasę dla rowerzystów z Drezdenka poleca Plantmar

Zwierzyn - jedna z kilkudziesięciu osad powstałych wskutek tzw kolonizacji fryderycjańskiej w II połowie XVIII w. czyli w efekcie regulacji Noteci i sprowadzenia tu osadników. Akcja przeprowadzona z inicjatywy króla Prus Fryderyka Wielkiego doprowadziła do zagospodarowania Doliny Noteci i powstania ok. 40 nowych osad. Zmiany te na stałe ukształtowały krajobraz tych ziem, na który składają się izolowane, samotne gospodarstwa (typowe dla osadnictwa olęderskiego), rowy, groble i niezliczone połacie łąk i pastwisk. Drogi łatwe, w większości utwardzone, teren płaski. Lasy jedynie na odcinku do Jez. Żwirka. Na głównym skrzyżowaniu za stawami trzeba wybrać drogę pożarową nr 28.

Zabytków mało z racji dość młodego rodowodu osad. Zachowane skromne poewangelickie kościoły w Górecku, Gościmcu, Pławinie i Żółwinie. Ciekawym urozmaiceniem są stada hodowlane danieli i jeleni wzdłuż drogi z Pławina do Żółwina, własność gospodarstwa Ranczo Glezerów z Pławina. Jest to bodajże największe takie przedsięwzięcie w Europie.

Trasa ta oddaje w pełni klimat i charakter nadnoteckich łęgów. Miłośnicy fortyfikacji znaleźć też mogą w Zwierzynie i okolicach pozostałości poniemieckich bunkrów z 1937. W większości wysadzone stanowiły niegdyś południową flankę umocnień Wału Atlantyckiego (Netzestellung).

Korzystałem z mapy Gmina Stare Kurowo (1:50 000) wydanej przez Sygnaturę. Oznakowanie zielonego szlaku rowerowego jest zawodne.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Drezdenka

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Stu Jezior Stopień trudności: 2.0

Dystans: 121,22 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 615 m

Suma zjazdów: 574 m Trasę rowerową mieszkańcom Drezdenka poleca Robert.luxa

Z Poznania pociągiem do Krzyża 8:38 (60 min, IC, 35zł) Z Krzyża do Międzychodu przez Puszczę Notecką - uwaga dużo piachów. Z Szamotuł do Poznania pociąg 19:43 (25 min, PR, 17zł)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Włóczykije Pojezierza Bierzwnik "Rowerem wokół Jeziora Bierzwnik" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,43 km

Czas trwania wyprawy: 3 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 101 m

Suma zjazdów: 103 m Trasę dla rowerzystów z Drezdenka poleca Marsch Trasa rowerowa w swojej północno-wschodniej gałęzi ma przebieg zbliżony do trasy pieszej i pokrywa się z wyznakowanym wcześniej niebieskim szlakiem PTTK. Drogi, którymi ona wiedzie, są w większej swojej części przyjazne do jazdy rowerem, nawet szybkiej. I chociaż obie trasy biegną blisko siebie, to spotykają się tylko w kilku miejscach. Trasa piesza częściej zbliża się do jeziora, na odcinkach niekiedy błotnistych. Wynagrodzeniem dla trudów poniesionych na obydwu trasach są piękne widoki Lasów Bierzwnickich i jeziora.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowy serwis w Drezdenku. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!