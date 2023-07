Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Drezdenku. Polecane miejsca w lipcu 2023

Historia lodów

Pierwsze wzmianki o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się też wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór były posiłkiem wykwintnym i unikatowym w formie dzisiejszego sorbetu.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju większą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawano je z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na większą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Drezdenku otwierano w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.