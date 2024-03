Ścieżki nordic walking do 65 km od Drezdenka. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 30 - 31 marca

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Drezdenka? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać z Drezdenka na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy ścieżki w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w pobliżu Drezdenka

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 65 km od Drezdenka. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo nadaje się również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Drezdenku. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 22°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa - Stare Osieczno - Mierzęcin - Stare Osieczno - 24.07.2022 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,46 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 1 283 m

Suma zejść: 1 281 m Wycieczka_z_przewodnikiem poleca trasę mieszkańcom Drezdenka Trasa wiodła głównie ścieżkami leśnymi. Niezbyt dobrze niestety oznakowanie. Trzeba uważać i korzystać z mapy lub urządzenia nawigacyjnego. Na trasie warto zwrócić uwagę na Pałac w Mierzęcinie i piękny park. W pobliżu pałacu kościół. Ponadto piękne widoki i spokojne przejście leśnymi ścieżkami. Polecam również podejść do zniszczonego schronu, który był na szlaku Wału Pomorskiego. Długość trasy 28,5 km dla zaawansowanego piechura nie stanowi problemu. Polecam. Dla zmotoryzowanych: samochód można zostawić w pobliżu sklepu w Starym Osiecznie.

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Drezdenku

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wokół Jeziora Łagowskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,4 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 969 m

Suma zejść: 967 m Trasę nordic walking mieszkańcom Drezdenka poleca Kulkam

Spacer wokół Jeziora Łagowskiego szlakiem nordic walking (żółty i czerwono-żółty) - większość trasy biegnie lasem tuż przy brzegu jeziora. W samym Łagowie można zatrzymać się na obiad oraz podziwiać zamek joannitów i drugie jezioro - Trześniowskie (Ciecz).

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Strzelce Krajeńskie, miejskie mury obronne Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,33 km

Czas trwania marszu: 39 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 17 m

Suma zejść: 18 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Drezdenka Mury obronne w Strzelcach Krajeńskich otaczają pełnym pierścieniem teren starego miasta, nadając mu kształt zbliżony do okręgu. W obrębie średniowiecznego miasta zachowała się historyczna sieć komunikacyjna, z centralnie usytuowanym rynkiem, ulicami przecinającymi się pod kątem prostym i ulicą ciągnącą się pierścieniem równolegle do obwarowań miejskich. Mury o łącznej długości 1640 m są podzielone na proste odcinki różnej długości (od 27 do 56 m), rozdzielone trzydziestoma sześcioma czatowniami. W części wschodniej murów jest zlokalizowana brama Młyńska, w części północno-zachodniej - Baszta Więzienna. Równolegle do obwarowań przebiega ulica, która tworzy zewnętrzny pierścień wokół starego miasta. Przestrzeń między ulicą a murami zajmują głównie współczesne budynki z ogrodami i miejskie zieleńce. Mury wzniesiono z nieobrobionych i łamanych kamieni polnych, które układano warstwami grubości 60-120 cm, wyrównywano okrzeskami kamiennymi i spajano zaprawą wapienną. Wnętrze wypełniono gruzem kamiennym spojonym zaprawą. U podstawy mury mają grubość ok. 160 cm. Najwyższy zachowany odcinek ma wysokość 850 cm.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.