Przegląd prasy z tygodnia 23.07.2023. Co działo się w Drezdenku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Lubuski Zlot Singli to impreza dla tych, którzy lubią nawiązywać nowe znajomości. Ta impreza potrwa aż trzy dni! To będzie druga edycja tej wyjątkowej trzydniowej inicjatywy. W ostatni weekend lipca kilkaset osób spotka się w Torzymiu, by dobrze się bawić i... nawiązywać nowe znajomości. Organizatorzy wydarzenia zadbali też o to, by nikomu nie doskwierała nuda: organizowane będą koncerty i ciekawe warsztaty. 📢 Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce W rzuceniu palenia pomagają środki roślinne, szczególnie pozyskiwane z nasion złotokapu. Naukowcy opracowali właśnie nową wersję związku, który zmniejsza głód nikotynowy i objawy odstawienia papierosów. Pochodna znanej i stosowanej w Polsce cytyzyny okazała się nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, ponieważ nie wywoływała efektów ubocznych częściej niż placebo. Zobacz, jak działają związki ze złotokapu na rzucenie nałogu tytoniowego.

📢 Ruszyły wybory Miss Startu PGE Ekstraligi. Poznajcie piękne kandydatki Ruszyła kolejna edycja konkursu Miss Startu żużlowej PGE Ekstraligi. Po raz dziewiąty kibice wybiorą dziewczynę, która otrzyma tytuł najpiękniejszej podprowadzającej w najwyższej klasie żużlowych rozgrywek.

📢 Polregio w Lubuskiem. Kiedy będzie lepiej? Nowy dyrektor ma ogromny program naprawczy do wykonania. Co już udało się zrobić? 7,7 milionów kary za m.in. odwołane i spóźnione pociągi otrzymało lubuskie Polregio za 2022 rok i pierwszy kwartał tego roku. Ruszyła realizacja planu naprawczego. To wyzwanie dla Krzysztofa Pawlaka który po dwóch latach znów pełni funkcję dyrektora Lubuskiego Zakładu Polregio w Zielonej Górze. 📢 Zabójcy przykryli ciało ofiary 6-metrową warstwą ziemi. Funkcjonariusze znaleźli je po 26 latach! Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?

📢 Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Drezdenku. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kongres Świadków Jehowy w Zielonej Górze. Drugiego dnia na wielkiej hali udzielano sakramentu chrztu |ZDJĘCIA, WIDEO”?

