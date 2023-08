Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drezdenku?

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek, 20 lipca w Trzebiczu w gminie Drezdenko. Znajdującą się na pasach kobietę potrącił kierowca dostawczego auta.

7,7 milionów kary za m.in. odwołane i spóźnione pociągi otrzymało lubuskie Polregio za 2022 rok i pierwszy kwartał tego roku. Ruszyła realizacja planu naprawczego. To wyzwanie dla Krzysztofa Pawlaka który po dwóch latach znów pełni funkcję dyrektora Lubuskiego Zakładu Polregio w Zielonej Górze.

W piątek 14 lipca rozpoczął się trzydniowy Kongres Świadków Jehowy w Zielonej Górze. Wydarzenie to zorganizowane zostało w hali CRS i udział w nim wzięło kilka tysięcy osób! W sobotę po porannej sesji odbył się chrzest wiernych.

Zaczęło się wielkie święto rapu w Lubuskiem, czyli Rap Stacja Festiwal 2023. Od 5 do 9 lipca w Sławie na pięciu scenach festiwalowicze mogą wsłuchać się w dźwięki ponad 70 największych gwiazd gatunku. Mało tego! W miasteczku festiwalowym otoczonym jeziorem i plażą czeka wiele wydarzeń towarzyszących. Letni klimat oraz atrakcje turystyczne kuszą na każdym kroku. Uczestników imprezy jest coraz więcej, przybywają z godziny na godzinę. - Czekaliśmy na to tyle miesięcy, cieszymy się, że tu jesteśmy. Bawimy się świetnie, przyjeżdżajcie. Lubuskie ma moc! - mówi grupa festiwalowiczów z Nowe Soli. Zobaczcie zdjęcia.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Uczniowie mogli więc uzupełnić wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych. Zobacz, w jakim regionie egzamin ósmoklasisty poszedł najlepiej.

Kołobrzeg jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez rodaków miejsc - szczególnie w sezonie letnim. Jego niepowtarzalny klimat i właściwości lecznicze przyciągają turystów z całego kraju. To właśnie dlatego Kołobrzeg nazywany jest „miastem, które uzdrawia" - na jego terenie mieści się ok. 30 ośrodków uzdrowiskowych. Co zobaczyć w Kołobrzegu? Zobaczcie najciekawsze atrakcje miasta oraz cenniki i godziny otwarcia.