Przegląd prasy z Drezdenka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.08.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Drezdenka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Alert dla Lubuskiego. Będą burze z gradem. Uważajcie - to ostrzeżenie I stopnia!”?

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek, 1 sierpnia na drodze nr 158 pomiędzy miejscowościami Goszczanowo i Gościm w powiecie drezdeneckim. Dachował tam osobowy samochód. Kierowca trafił do szpitala.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków opracował nową trasę turystyczną, która przeprowadzi turystów przez najważniejsze miejsca związane z Powstaniem Warszawskim, które rozpoczęło się równo 79. lat temu. Szlak, na który składają się 63 lokalizacje, gdzie „śladów Powstania można wręcz dotknąć”, dostępny jest w aplikacji MonumetApp.