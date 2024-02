Przegląd prasy z Drezdenka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.02.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02, w Drezdenku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drezdenku?”?

Prasówka Drezdenko 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drezdenku? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Drezdenka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć”?

📢 Co się stanie z najstarszą kapsułą czasu na świecie? To może być nowa atrakcja Wschowy | ZDJĘCIA, WIDEO Kapsuła czasu odnaleziona na wieży kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie trafiła do Muzeum Ziemi Wschowskiej. Z okazji podpisania umowy w tej sprawie w Zamku Królewskim we Wschowie, odbyło się wydarzenie, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy. Na koniec odbyły się spacery po mieście śladami zdarzeń opisanych w dokumentach z kapsuły.

📢 Dziura w niebie nad Międzyrzeczem i Świebodzinem. Kosmiczny widok! | ZDJĘCIA Pod koniec stycznia nad centralną częścią regionu lubuskiego pojawiła się tajemnicza dziura w niebie. Zagadkowe zjawisko sprawiło, że ludzie zaczęli chwytać za telefony i rejestrować to, co widzą nad głowami. I całe szczęście, bo być może więcej czegoś takiego już nie zobaczą. Czym w rzeczywistości były zjawisko przypominające formujący się lej trąby powietrznej lub "wrota do innego wymiaru"? Mamy zdjęcia!

Prasówka 2.02 Drezdenko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Drezdenku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uwielbia mocny makijaż, a jak wygląda bez niego? Iwonę Pavlović w wersji sauté ciężko rozpoznać. Zobacz, jak się prezentuje Urodę Iwony Pavlović od 3 marca będzie można podziwiać w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jak zawsze będzie wyglądała perfekcyjnie. Zadba o to, aby mieć pięknie ułożone włosy i mocno podkreślone oczy, które są stałym elementem w jej wizerunku. Ostatnio jednak gwiazda pokazała się bez makijażu. Zobacz, jak się prezentuje w wersji naturalnej.

📢 Ziemia zasypała dwóch mężczyzn w wykopie przy ul. Wodnej w Kostrzynie. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala Do wypadku doszło podczas prac budowlanych przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. W głębokim wykopie osunęła się ziemia i przysypała najpierw jedną, a potem drugą osobę.

