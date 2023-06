Przegląd prasy Drezdenko 7.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Drezdenku

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

"Maluch", bo tak pieszczotliwie nazywano Fiata 126p, był pierwszym powszechnie dostępnym pojazdem PRL-u. Miał wiele wad, ale chyba każdy znał się na nim perfekcyjnie, więc nie było problemów z naprawą. 6 czerwca ta motoryzacyjna perełka obchodzi swoje 50. urodziny! Nie uwierzycie, do czego Fiata 126p wykorzystywano na lubuskich drogach. Służył jako pojazd armii, autobus, transporter do przewozów choinek, punkt gastronomiczny, czy wreszcie piec! Mamy na to dowody. Zobaczcie zdjęcia i przeczytajcie poniższy tekst. Uśmiechniecie się nie raz, gwarantujemy!