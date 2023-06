Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Drezdenku. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Drezdenka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Drezdenku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Drezdenku? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023? Sprawdź, gdzie znajdziesz dobre lodziarnie w Drezdenku. Niewątpliwie wszyscy kojarzą je z sezonem letnim. W gorący, słoneczny dzień mogą okazać się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Przenieś się do historii, aby sprawdzić jakie były ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Drezdenku.

📢 Najbardziej pożądane komunijne prezenty. Podpowiadamy, co kupić na komunię. Sprawdź! Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc ważnego wydarzenia: Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest także nie lada wyzwaniem: czym obdarować naszą pociechę w tym wyjątkowym dniu? Warto, by dziecko zapamiętało ten szczególny dzień nie tylko poprzez prezenty.

Prasówka czerwiec Drezdenko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Drezdenka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Carina Gubin pokonała Wartę Gorzów i melduje się w lubuskim finale Pucharu Polski. Zagra z Czarnymi Żagań W środę (17 maja) na stadionie miejskim w Gubinie odbył się półfinał Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego. Carina Gubin zmierzyła się z Wartą Gorzów. Było sporo kontrowersji i potrzeba było dogrywki oraz fantastycznego gola Kacpra Laskowskiego, który dał Carinie awans do finału. O trofeum gubinianie stoczą rywalizację z IV-ligowymi Czarnymi Żagań, którzy niespodziewanie pokonali (2:1) Stilon Gorzów. Finał odbędzie się 8 czerwca w Lubsku.

📢 Receptę na długowieczność zdradza Jan Trzpil ze Staropola. Pan Jan świętuje setne urodziny z rodziną i sąsiadami! – Dla taty zawsze najważniejsze były Bóg, honor, ojczyzna i rodzina. Nawet, jak warunkiem przyjęcia do pracy było zapisanie się do PZPR, powiedział, że tego nie zrobi i poszedł do domu – wspomina Jan Trzpil, syna Jana – stulatka. 📢 Będą nowe miejsca opieki dla dzieci. Lubuskie dostało na to miliony! Dwa tysiące nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech powstanie w województwie lubuskim w ramach kolejnej edycji programu "Maluch Plus". W sumie na tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych oraz miejsc w już istniejących placówkach do regionu trafi 114 milionów złotych. 📢 Chcieli zainwestować w kryptowaluty. Stracili 140 tysięcy złotych Mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeneckiego zostali oszukani, gdy chcieli zainwestować w kryptowaluty. Kobieta straciła 120 tys. zł, natomiast mężczyzna 20 tys. zł. Policja apeluje o czujność i rozsądek przy transakcjach finansowych za pośrednictwem internetu.

📢 Prasówka 7.05.2023 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drezdenka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krajowe i międzynarodowe wystawy psów rasowych w Babimoście. Do miasta zjechało ponad dwa tysiące psów ”? 📢 Makabryczne odkrycie w Ostródzie. Zwęglone ciało w kontenerze Jak udało się nam ustalić, ciało - prawdopodobnie mężczyzny, znalezione pomiędzy pojemnikami na surowce wtórne w wiacie śmietnikowej w pobliżu galerii handlowej, poddane jest czynnościom prokuratorskim. Na miejsce tragedii wezwany został biegły z zakresu pożarnictwa, aby przeprowadzić czynności, które ustalić mają przyczynę pożaru wiaty, a konsekwencji śmierci człowieka.

Prokuratura oraz Policja odmawiają na tę chwilę dalszych informacji.

📢 Uwaga!! Niebezpieczne owady w Polsce wlatują do domu. Prosty sposób? Zrób to, zanim problem wejdzie do mieszkania! OSTRZEŻENIE GIS! Wiosna mocno wkroczyła do Polski. Tym samym próbuje też wkroczyć do naszych domów i to niekoniecznie w ten sposób, jaki byśmy preferowali. Mowa oczywiście o owadach i robakach, które są coraz aktywniejsze. Zwłaszcza te pierwsze towarzyszą nam przez wiosnę i lato./ Jak się przed nimi zabezpieczyć? Jak uchronić dom przed ich "najazdem"? 📢 Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Drezdenka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Prasówka tygodniowa z 23.04.2023 w Drezdenku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco”?

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat