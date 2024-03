Prasówka z Drezdenka 22.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Tlenione włosy nie cieszą się dobrą opinią. Zazwyczaj kojarzą się z rzadkimi, postrzępionymi i suchymi kosmykami. Co zrobić, jeśli marzy nam się jasny blond, a jednocześnie bujna, lśniąca grzywa? Zobacz, jak pielęgnować tlenione włosy i na czym tak w ogóle ten zabieg polega.

Takie zmiany pojawiają się na owłosionej skórze głowy i twarzy u dorosłych i dzieci. Takie zapalenie jest objawem poważnej choroby dermatologicznej, którą trzeba leczyć. Uważa się, że prowadzi do łuszczycy, niejednokrotnie powoduje też łysienie. Zobacz, jak rozpoznać i leczyć łojotokowe zapalenie skóry.

Sprawdź, jacy są kandydaci w wyborach 2024. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i listę kandydatów na wójta. Kto znalazł się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej szczegółowe informacje.

Szukasz zaufanego lekarza dla swojego czworonożnego przyjaciela? Mamy dla Ciebie świetne informacje: w Lubuskiem nie brakuje doskonałych weterynarzy! Prowadzą oni swoje praktyki zarówno w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, a ich reputacja jest niezwykle wysoka!

Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa!