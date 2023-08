Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Drezdenku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Drezdenko, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pokemon GO z upływem lat nie traci na popularności. Dzieje się to między innymi dzięki temu, że gra jest stale aktualizowana i wzbogacana o nowe wydarzenia i stworki. Jeśli i ty starasz się złapać je wszystkie, to z pewnością uczestniczysz w wydarzeniach Community Day, które zapewniają dodatkowe korzyści z gry. Zobacz, kiedy odbędą się najbliższe z nich.

– Rolnictwo jest moją pasją, przeznaczeniem. Kocham to. Jesteśmy z żoną pochodzenia rolniczego i z wykształcenia jesteśmy rolnikami. Rolnictwo to piękna dziedzina – podkreśla Zygmunt Wilk. W Nowej Soli odbyła się uroczysta jubileuszowa gala Lubuskiego Złotego Kłosa. Uhonorowano liderów rolnictwa w województwie lubuskim.