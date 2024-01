Prasówka 24.01.2024 Drezdenko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Drezdenka

„Statutowy Absurd Roku 2023” to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najbardziej absurdalnego zapisu w regulacjach wewnątrzszkolnych. Okazuje się, że statuty czasami zawierają postanowienia, które nie są zgodne z prawem. W ubiegłym roku w tym niechlubnym plebiscycie zwyciężyło Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Przedstawiamy szkoły nominowane w 2023 r. Jakie nieodpowiednie zapisy znalazły się w ich statutach? Sprawdzamy.

Kulig na wsi to tradycja. Grunt, żeby zabawa była bezpieczna, a nie zawsze tak się kończy. Policja z Mazowsza informuje o wypadku, do jakiego doszło w powiecie sokołowskim właśnie podczas kuligu. Jedna z uczestniczek skończyła w szpitalu. Policjanci przestrzegają przed kuligami, gdzie sanie dołączone są do samochodu lub ciągnika.