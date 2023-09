Nordic walking do 65 km od Drezdenka. Urokliwe ścieżki na weekend 9 - 10 września

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w pobliżu Drezdenka? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać z Drezdenka na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy ścieżki w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking w pobliżu Drezdenka

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 65 km od Drezdenka. Zobacz, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Drezdenka. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa Mirosławiec (pętla) - 01.05.2021 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,01 km

Czas trwania marszu: 9 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 1 106 m

Suma zejść: 1 106 m Trasę nordic walking mieszkańcom Drezdenka poleca Wycieczka_z_przewodnikiem Pętla wokół Mirosławca ma do zaoferowania sporo atrakcji, chociaż czasami długie leśne przejścia są trochę monotonne. Wyjście na szlak jest przy Muzeum Walk o Wał Pomorski. Budynek muzeum znajduje się niemalże w samym centrum tej miejscowości. Maszerują asfaltowymi jezdniami, polnymi drogami czy leśnymi ścieżkami możemy zobaczyć kilka niewielkich wiosek (Orle, Toporzyk, Hanki, Setnica, Łowicz Wałecki). Głównym atutem tej trasy są ciekawe historie militarne - Muzeum Walk o Wał Pomorski, miejsca upamiętnienia tych walk. To również nawiązanie do katastrofy samolotu wojskowego CASA w 2008 roku. Ponadto walory przyrodnicze: pomnikowe drzewa, piękne jeziora (Orle, Okuninek, Korytnickie, Kacze, Gniewosz), niewielkie świątynie w Łowiczu Wałeckim czy drewniany kościółek w Toporzyku. Warto wspomnieć o panoramach na łąki i pola. Teren jest lekko pofałdowany. Na trasie trochę górek, ale spokojnie można je pokonać.

Trasa liczy 46 kilometrów więc na jednodniową wędrówkę tylko dla wytrawnych piechurów. Praktycznie można tę trasę przejechać rowerem.

Oznakowanie szlaku - kolor niebieski.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: PTTK Mszaniec-Lipy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,66 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 603 m Trasę do marszu z Drezdenka poleca Deiv

Trasa prowadzi lasami przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. W leśniczówce Mszaniec w latach 60. ubiegłego stulecia częstym gościem był Włodzimierz Korsak (pisarz, przyrodnik, rysownik, malarz, fotografik). Podążając dalej lasami, dochodzimy do Hubertówki - tu można odpocząć, rozpalić ognisko lub grilla.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102,65 km

Czas trwania marszu: 150 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 006 m

Suma zejść: 984 m JJ_Active poleca trasę mieszkańcom Drezdenka Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021. Kolejny urolkiwy ale dosyć trudny technicznie szlak ponad 100 km. Nawigacyjnie nie jest tak źle w stosunku do mapy choć zdarzają się odstępstwa. Szlak nie da się obecnie przebyć w całości gdyż rozszerzono teren wojskowy zaraz za Narzycami przez który szlak przebiega. Przejazd tylko za zezwoleniem Komendanta WP z Nadarzyc. Oznakowanie akceptowalne choć po samych znakach raczej się szlaku nie przebędzie;) Ale znaki są i jest ich sporo o ile się idzie po szlaku. Szlak osadzony w realiach Wału Pomorskiego po drodze spotykamy pozostałości umocnień. Bardzo dużo odcinków trudnych technicznie do przebycia (dawno zapomniane pozarastane ścieżki głównie w okolicach jezior).

Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

