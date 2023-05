Koronawirus odpuszcza. Liczba chorych na COVID-19 nadal spada. W ostatnim tygodniu tylko 399 nowych przypadków. Raport MZ z 31.05.2023

Resort zdrowia podał dane covidowe za okres od 25 do 31 maja 2023 r. W tym czasie potwierdzono 399 przypadków zakażenia koronawirusem. To o 337 mniej niż tydzień wcześniej. W tym u 93 pacjentów doszło do ponownych zakażeń.

Ostatniej doby przybyło 62 potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem (w tym 12 ponownych zakażeń i 50 nowych), nie zmarła żadna osoba chora na COVID-19.