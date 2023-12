Gdzie na spacer do 65 km od Drezdenka. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 2 - 3 grudnia

Spacerem z Drezdenka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 65 km od Drezdenka, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 grudnia w Drezdenku ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 grudnia w Drezdenku ma być -1°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,01 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 1 106 m

Suma zejść: 1 106 m

Wycieczka_z_przewodnikiem poleca trasę spacerowiczom z Drezdenka

Pętla wokół Mirosławca ma do zaoferowania sporo atrakcji, chociaż czasami długie leśne przejścia są trochę monotonne. Wyjście na szlak jest przy Muzeum Walk o Wał Pomorski. Budynek muzeum znajduje się niemalże w samym centrum tej miejscowości. Maszerują asfaltowymi jezdniami, polnymi drogami czy leśnymi ścieżkami możemy zobaczyć kilka niewielkich wiosek (Orle, Toporzyk, Hanki, Setnica, Łowicz Wałecki). Głównym atutem tej trasy są ciekawe historie militarne - Muzeum Walk o Wał Pomorski, miejsca upamiętnienia tych walk. To również nawiązanie do katastrofy samolotu wojskowego CASA w 2008 roku. Ponadto walory przyrodnicze: pomnikowe drzewa, piękne jeziora (Orle, Okuninek, Korytnickie, Kacze, Gniewosz), niewielkie świątynie w Łowiczu Wałeckim czy drewniany kościółek w Toporzyku. Warto wspomnieć o panoramach na łąki i pola. Teren jest lekko pofałdowany. Na trasie trochę górek, ale spokojnie można je pokonać.

Trasa liczy 46 kilometrów więc na jednodniową wędrówkę tylko dla wytrawnych piechurów. Praktycznie można tę trasę przejechać rowerem.

Oznakowanie szlaku - kolor niebieski.

Nawiguj